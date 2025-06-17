Аэропорт космодрома Восточный впервые принял самолет с космическими аппаратами

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Грузовой самолет с космическими аппаратами впервые приземлился в аэропорту космодрома Восточный, сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

"Грузовой самолет Ил-76 с аппаратами "Ионосфера-М" №3 и №4 прибыл на космодром. Это первая доставка космической техники после ввода в эксплуатацию аэропортового комплекса Восточного", - говорится в сообщении госкорпорации.

В нем отмечается, что доставка воздушным транспортом "существенно сокращает сроки перевозки космических аппаратов и повышает уровень безопасности на всех этапах транспортировки".

"После приземления сотрудники Космического центра "Восточный" (филиал АО "ЦЭНКИ") и корпорации "ВНИИЭМ" (входят в "Роскосмос") разгрузили контейнеры с аппаратами и вспомогательным оборудованием. Техника доставлена в монтажно-испытательный корпус космических аппаратов, где специалисты приступят к подготовке спутников к запуску", - сообщили в "Роскосмосе".

По его данным, пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с аппаратами "Ионосфера-М" №3 и №4 и малыми спутниками попутной полезной нагрузки запланирован на лето 2025 года.