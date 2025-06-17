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Аэропорт космодрома Восточный впервые принял самолет с космическими аппаратами

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Грузовой самолет с космическими аппаратами впервые приземлился в аэропорту космодрома Восточный, сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

"Грузовой самолет Ил-76 с аппаратами "Ионосфера-М" №3 и №4 прибыл на космодром. Это первая доставка космической техники после ввода в эксплуатацию аэропортового комплекса Восточного", - говорится в сообщении госкорпорации.

В нем отмечается, что доставка воздушным транспортом "существенно сокращает сроки перевозки космических аппаратов и повышает уровень безопасности на всех этапах транспортировки".

"После приземления сотрудники Космического центра "Восточный" (филиал АО "ЦЭНКИ") и корпорации "ВНИИЭМ" (входят в "Роскосмос") разгрузили контейнеры с аппаратами и вспомогательным оборудованием. Техника доставлена в монтажно-испытательный корпус космических аппаратов, где специалисты приступят к подготовке спутников к запуску", - сообщили в "Роскосмосе".

По его данным, пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с аппаратами "Ионосфера-М" №3 и №4 и малыми спутниками попутной полезной нагрузки запланирован на лето 2025 года.

Первые два спутника "Ионосфера-М" были запущены с космодрома Восточный 5 ноября 2024 года.

23 мая самолет "Роскосмоса" Ту-204-300 с делегацией госкорпорации на борту выполнил первый официальный рейс. Взлетно-посадочная полоса аэропорта была официально введена в эксплуатацию 14 мая.

В декабре 2020 года был заключен комплексный государственный контракт на строительство аэропорта на космодроме Восточный с единственным исполнителем работ - АО "Крокус". Сообщалось, что в будущем аэропорт может стать международным.

Аэропорт будет обеспечивать прием и выпуск всех типов пассажирских, транспортных и специализированных самолетов. Он сможет принимать самолеты Ан-124 и Ил-76.

Восточный - самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году. 11 апреля 2024 года с Восточного состоялся первый пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5".

Восточный Роскосмос
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