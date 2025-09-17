Поиск

Стартовый стол для ракет "Ангара" на Восточном введут в эксплуатацию до конца 2025 года

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Стартовый стол для ракет-носителей семейства "Ангара" на космодроме Восточный планируется ввести до конца этого года, сообщил телеканалу "Соловьев Live" гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"До конца текущего года у нас запланирован запуск серийной низкоорбитальной системы широкополосного доступа (в Интернет - ИФ), скорее всего, в конце ноября, начале декабря он состоится, также (запланирован - ИФ) ввод в эксплуатацию стартового стола "Ангара" на космодроме Восточный", - сказал Баканов.

17 июня глава "Роскосмоса" сообщил, что стартовый комплекс для ракет-носителей семейства "Ангара" на Восточном планируется ввести в строй в марте 2026 года.

Восточный - самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году. 11 апреля 2024 года с космодрома состоялся первый пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5".

17 апреля 2024 года Юрий Борисов, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса", сообщил, что первый пуск модернизированной тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5М" с кораблем в беспилотном варианте состоится в 2027 году, это будет следующий пуск ракет данного семейства с космодрома Восточный.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

С помощью "Ангары" с космодрома Восточный планируется выводить модули для Российской орбитальной станции. Отправка первого модуля на орбиту намечена на 2027 год.

Ракеты семейства "Ангара" должны прийти на смену ракетам-носителям "Протон-М". Ракета "Протон" эксплуатируется с середины 1960-х годов. С 2001 года полезный груз на орбиту выводит модернизированная версия ракеты - "Протон-М".

Ангара Восточный Роскосмос Юрий Борисов Дмитрий Баканов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВТБ не исключает покупки других банков при благоприятных условиях

ВТБ не исключает покупки других банков при благоприятных условиях

Запуск первого модуля Российской орбитальной станции запланирован на 2028 год

Аэропорт Краснодара после трехлетнего перерыва принял первый рейс

Аэропорт Краснодара после трехлетнего перерыва принял первый рейс

"Роснефть" сменила главу "Башнефти"

"Коммерсантъ" сообщил о намерении экс-гендиректора Red Wings купить группу "Волга-Днепр"

"Коммерсантъ" сообщил о намерении экс-гендиректора Red Wings купить группу "Волга-Днепр"

Задержанный в Приморье французский велосипедист находится в СИЗО в Уссурийске

Верховный суд определит правила расчета размера выплат потерпевшему в ДТП

Российские военные нейтрализовали за ночь восемь беспилотников ВСУ

Египет предложил расширить направления российского туризма

Глава ЕК обсудила с Трампом усиление экономического давления на Россию

Глава ЕК обсудила с Трампом усиление экономического давления на Россию
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7172 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2396 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });