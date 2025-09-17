Стартовый стол для ракет "Ангара" на Восточном введут в эксплуатацию до конца 2025 года

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Стартовый стол для ракет-носителей семейства "Ангара" на космодроме Восточный планируется ввести до конца этого года, сообщил телеканалу "Соловьев Live" гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"До конца текущего года у нас запланирован запуск серийной низкоорбитальной системы широкополосного доступа (в Интернет - ИФ), скорее всего, в конце ноября, начале декабря он состоится, также (запланирован - ИФ) ввод в эксплуатацию стартового стола "Ангара" на космодроме Восточный", - сказал Баканов.

17 июня глава "Роскосмоса" сообщил, что стартовый комплекс для ракет-носителей семейства "Ангара" на Восточном планируется ввести в строй в марте 2026 года.

Восточный - самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году. 11 апреля 2024 года с космодрома состоялся первый пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5".

17 апреля 2024 года Юрий Борисов, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса", сообщил, что первый пуск модернизированной тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5М" с кораблем в беспилотном варианте состоится в 2027 году, это будет следующий пуск ракет данного семейства с космодрома Восточный.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

С помощью "Ангары" с космодрома Восточный планируется выводить модули для Российской орбитальной станции. Отправка первого модуля на орбиту намечена на 2027 год.

Ракеты семейства "Ангара" должны прийти на смену ракетам-носителям "Протон-М". Ракета "Протон" эксплуатируется с середины 1960-х годов. С 2001 года полезный груз на орбиту выводит модернизированная версия ракеты - "Протон-М".