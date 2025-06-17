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В МИД РФ заявили, что следят за ситуацией вокруг главы ГК "Ташир" Карапетяна

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Москве следят за ситуацией вокруг бизнесмена Самвела Карапетяна, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Москве внимательно следят за ситуацией вокруг российского гражданина Самвела Саркисовича Карапетяна, которому в Ереване угрожают чуть ли не арестом под странными предлогами", - заявила Захарова журналистам во вторник.

По ее словам, российская сторона будет "оказывать ему необходимое содействие, чтобы все его законные права были соблюдены".

Самвелу Карапетяну принадлежит группа компаний "Ташир".

Также компания действует в Армении, владеет ЗАО "Электрические сети Армении".

МИД РФ Армения Самвел Карапетян
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