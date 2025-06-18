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Российский предприниматель, глава ГК "Ташир" Карапетян доставлен в МВД Армении

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Российский предприниматель, президент группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян доставлен в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Армении.

"Я буду рядом с церковью, с нашим народом, как бы ни пытались меня очернить... Народ свое слово скажет, они (власти - ИФ) поймут, что ошибались", - заявил Карапетян журналистам перед тем, как сесть в машину полиции.

Ранее во вторник Карапетян сказал журналистам, что "небольшая группировка, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь, армянский народ".

"Я всегда был рядом с Армянской церковью и армянским народом. Если политическим деятелям ничего не удастся, то мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему", - заявил Карапетян.

После этого дом Карапетяна в Ереване был окружен полицией.

Отношения между Армянской апостольской церковью (ААЦ) и правительством республики стали напряженными после прихода к власти премьер-министра Никола Пашиняна и его заявлений о принадлежности Карабаха Азербайджану. Ранее верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин Второй заявлял, что Армянская церковь не отказалась от своего призыва об отставке Пашиняна.

С конца мая Пашинян выступает с оскорбительными заявлениями против Гарегина Второго и архиепископов.

Азербайджан Карабах Ереван Карапетян
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