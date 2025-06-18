Осенняя погода будет в Москве на этой неделе

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Холодная и дождливая погода прогнозируется в Москве и Подмосковье до конца недели, температура днем не будет подниматься выше плюс 19 градусов, самыми дождливыми днями будут 19 и 20 июня, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если говорить попросту, то погода холодная. И связано это с тем, что в течение второй половины недели на Москву будет прямое воздействие холодных полярных воздушных масс. И от этого никуда не денешься", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что по сравнению со вторником, в среду температура понизится на 3-4 градуса - вместо плюс 22 - плюс 24 будет плюс 18 - плюс 23. Кроме того, увеличится облачность, начнутся осадки. Ночью в среду прогнозируется кратковременный дождь, который будет продолжаться и в течение дня, также ожидается гроза. Температура ночью на западе и юге московского региона будет в районе плюс 13 - плюс 15, но в северо-западных районах Подмосковья она уже опустится до плюс 6.

"Совсем осенняя, тоскливая погода будет 19-20 июня. Заметное понижение давления, дождливые два дня, будет облачно без прояснений. В Москве температура 19 июня ночью плюс 12 - плюс 14, а дневные температуры плюс 16 - плюс 18, по области до плюс 13 градусов. В конце второй декады июня это уже холодная погода, она будет примерно на 3-4 градуса ниже нормы", - сказал Вильфанд.

По словам метеоролога, 20 июня погода в Москве существенно не изменится, "только ночная температура пониже будет - от плюс 7 до плюс 12 градусов".

В субботу, 21 июня, прогнозируется небольшое повышение давления, будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ночная температура прогнозируется около плюс 10 градусов, днем - плюс 14 - плюс 19. 22 июня ночью будет плюс 6 - плюс 11, а днем - плюс 14 - плюс 19.

"Такая температура холоднее нормы на 4 градуса, это майская погода", - сказал Вильфанд.