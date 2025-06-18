Сильный дождь с грозой и ветром до 15 м/с ожидаются в Москве до вечера среды

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Столичный департамент просит водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию из-за сильного дождя, грозы и ветра, которые прогнозируются в Москве до конца среды.

"По прогнозам синоптиков, сильный дождь с грозой и ветер до 15 м/с ожидаются в Москве до конца сегодняшнего дня", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в среду.

Дептранс рекомендует водителям не отвлекаться на телефон во время движения, избегать резких маневров, быть особенно аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.