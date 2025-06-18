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Закон о лишении дропперов свободы на срок до шести лет одобрен Советом Федерации

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о введении уголовной ответственности для дропперов.

Закон вносит изменения в статью 187 Уголовного кодекса РФ ("Неправомерный оборот средств платежей") поправки об ответственности для лиц, которые под влиянием злоумышленников или за денежное вознаграждение оформляют или передают свои банковские карты мошенникам.

Так, за передачу личной банковской карты за вознаграждение предусмотрен штраф от 100 тысяч до 300 тысяч руб. или в размере дохода от трех месяцев до года, обязательные работы длительностью до 480 часов, исправительные работы скором до двух лет или ограничение свободы на срок до двух лет.

Аналогичное наказание предусматривается для клиентов банков, которые совершают незаконные операции с предоставленными им картами по указанию другого лица или в интересах другого лица.

Более строгая ответственность вводится за приобретение либо передачу из корыстной заинтересованности карты лицами, не являющимися клиентами банка: штрафы от 300 тыс. до 1 млн руб., принудительные работы до четырех лет, лишение свободы сроком до шести лет с возможным штрафом от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере дохода за период от года до двух лет.

Наиболее серьезная ответственность предусматривается за осуществление неправомерных операций с использованием чужих банковских карт или электронных кошельков. Это наказывается принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Под неправомерной операцией, согласно закону, предлагается понимать "совершенный с использованием электронного средства платежа перевод денежных средств, выдачу и (или) получение со счета наличных денежных средств, которые зачислены на банковский счет клиента оператора по переводу денежных средств без предусмотренных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований".

При этом не будут являться неправомерными операции по переводу, выдаче и (или) получению денежных средств с использованием электронного средства платежа и (или) доступа к нему, если они совершены с согласия клиента оператора по переводу денежных средств в отношении принадлежащих такому клиенту денежных средств.

В примечании указывается, что лицо, впервые передавшее свои карты для правонарушений, предусмотренных проектом закона, освобождается от уголовной ответственности за его совершение, если оно активно способствовало его раскрытию и (или) расследованию и добровольно сообщило о лицах, совершивших другие преступления с использованием предоставленного ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа.

Совет Федерации
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