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После принятия закона о дропперах фигурантами дел могут стать 2 млн россиян

После принятия закона о дропперах фигурантами дел могут стать 2 млн россиян
Фото: Владислав Шатило/РБК/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Фигурантами уголовных дел о передаче личных данных, банковских карт и счетов мошенникам из корыстных побуждений могут стать порядка двух миллионов россиян, заявил заместитель начальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.

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"Как только закон вступит в силу, два миллиона потенциальных преступников - мы к ним, соответственно, придем. Поэтому есть время отказаться от этой преступной деятельности, закрыть эти счета, прекратить пользоваться, передавать аккаунты", - заявил Филиппов на сессии "Телефонные мошенники: сколько можно?" в рамках ПМЭФ.

При этом, как подчеркнул представитель МВД, ведомство благодаря взаимодействию с Центральным Банком располагает сведениями "о 30 тысячах конкретных фамилий" (дропов - ИФ).

Со своей стороны, статс-секретарь - замглавы МВД РФ Игорь Зубов назвал преступления, совершаемые дропперами, умышленными и требующими доказательства вины.

"Несовершеннолетний, который участвует в передаче наркотиков или выступает дроппером, должен понимать, что делает. Если его "втемную" используют, ответственности не будет - это раз. Второе - закон не имеет обратной силы. Обстоятельства дела должны будут показать, что он понимал, что делает", - пояснил Зубов.

Комментируя возможность граждан "ухода от ответственности" из-за незнания о совершаемом преступлении, статс-секретарь заявил о планах проверки каждого потенциального дропа на "системность".

"Вот эти 2 миллиона (граждан - ИФ) - они дропперы потому, что карточек получили много. За то, что они совершали раньше - у нас ответственности нет. По-новому мы их базу, конечно, посмотрим, кто это такие. Будем с ними вести профилактическую беседу в рамках физических возможностей, а когда они попадут в следующий раз, то уже будем понимать, что он системный человек", - резюмировал представитель ведомства.

В среду Совет Федерации одобрил закон о введении уголовной ответственности для дропперов - лиц, которые под влиянием злоумышленников или за денежное вознаграждение оформляют или передают свои банковские карты мошенникам. Документом предусмотрено наказание для дропперов вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

МВД ПМЭФ Данил Филиппов
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