После принятия закона о дропперах фигурантами дел могут стать 2 млн россиян

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Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Фигурантами уголовных дел о передаче личных данных, банковских карт и счетов мошенникам из корыстных побуждений могут стать порядка двух миллионов россиян, заявил заместитель начальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.

"Как только закон вступит в силу, два миллиона потенциальных преступников - мы к ним, соответственно, придем. Поэтому есть время отказаться от этой преступной деятельности, закрыть эти счета, прекратить пользоваться, передавать аккаунты", - заявил Филиппов на сессии "Телефонные мошенники: сколько можно?" в рамках ПМЭФ.

При этом, как подчеркнул представитель МВД, ведомство благодаря взаимодействию с Центральным Банком располагает сведениями "о 30 тысячах конкретных фамилий" (дропов - ИФ).

Со своей стороны, статс-секретарь - замглавы МВД РФ Игорь Зубов назвал преступления, совершаемые дропперами, умышленными и требующими доказательства вины.

"Несовершеннолетний, который участвует в передаче наркотиков или выступает дроппером, должен понимать, что делает. Если его "втемную" используют, ответственности не будет - это раз. Второе - закон не имеет обратной силы. Обстоятельства дела должны будут показать, что он понимал, что делает", - пояснил Зубов.

Комментируя возможность граждан "ухода от ответственности" из-за незнания о совершаемом преступлении, статс-секретарь заявил о планах проверки каждого потенциального дропа на "системность".

"Вот эти 2 миллиона (граждан - ИФ) - они дропперы потому, что карточек получили много. За то, что они совершали раньше - у нас ответственности нет. По-новому мы их базу, конечно, посмотрим, кто это такие. Будем с ними вести профилактическую беседу в рамках физических возможностей, а когда они попадут в следующий раз, то уже будем понимать, что он системный человек", - резюмировал представитель ведомства.

В среду Совет Федерации одобрил закон о введении уголовной ответственности для дропперов - лиц, которые под влиянием злоумышленников или за денежное вознаграждение оформляют или передают свои банковские карты мошенникам. Документом предусмотрено наказание для дропперов вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.