Президент РФ видит консолидацию общества вокруг руководства Ирана

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Иране происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны на фоне конфликта с Израилем, считает президент РФ Владимир Путин.

"Всегда нужно смотреть, цель достигается или нет, при начале чего-то. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов - мы об этом знаем, и, думаю, нет смысла углубляться, - но все-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны", - сказал Путин на встрече с главами международных информационных агентств.

По словам российского президента, "это почти всегда и везде так происходит", "Иран не исключение".