Путин считает, что Иран и Израиль могут договориться и найти компромисс

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал найти такое решение для урегулирования конфликта Ирана и Израиля, которое будет обеспечивать иранские интересы в области разработки мирного атома и израильские, касающиеся безопасности еврейского государства.

"Мне кажется, было бы правильным всем вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом с тем, чтобы обеспечить как интересы Ирана с одной стороны - на его атомную деятельность, в том числе мирную атомную деятельность, разумеется - имею в виду и мирную атомную энергетику, и мирный атом в других сферах, так и обеспечить интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства", - сказал Путин на встрече с главами международных информационных агентств.

По его словам, "это тонкий вопрос, и, конечно, здесь нужно быть очень аккуратным". "Но на мой взгляд, в целом такое решение может быть найдено", - пояснил президент РФ.

Говоря о целях Израиля в Иране, глава Путин отметил: "Что очень важно - об этом все говорят, я только повторю то, что мы знаем и слышим со всех сторон: вот эти подземные заводы - они же существуют, ничего с ними не произошло".