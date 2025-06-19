Путин назвал бредом сообщения о планах России напасть на Европу

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал ложью и бредом сообщения, в которых утверждается, что Россия планирует напасть на страны Европы и НАТО.

"Вот эта легенда о том, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО, это вот та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западно-европейских стран", - сказал Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

"Но это же, мы понимаем, что это бред", - добавил российский президент.