Россия не считает перевооружение НАТО угрозой для себя

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Россия самодостаточна с точки зрения обеспечения собственной безопасности и не считает перевооружение НАТО угрозой, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Не считаем какое бы ты ни было перевооружение НАТО угрозой для Российской Федерации, потому что мы самодостаточны с точки зрения обеспечения своей безопасности, и мы постоянно совершенствуем наши вооруженные силы, и наши оборонительные возможности. Чего бы НАТО ни делало, - конечно, это создает определенные угрозы, - но мы купируем все эти угрозы, которые будут возникать, здесь нет никаких сомнений", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос в ходе встречи с руководителями международных информагентств.