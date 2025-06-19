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Путин готов встретиться с Зеленским, вопрос - "кто будет подписывать документы"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов встретиться и с украинским лидером Владимиром Зеленским, но непонятно, "кто будет подписывать документы".

"Мы готовы встречаться, и я кстати сказал, я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Да. Вопрос не в этом. Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры - ради бога, пускай это будет Зеленский. Но вопрос не в этом", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

И продолжил: "Вопрос - кто будет подписывать документы".

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