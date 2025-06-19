Путин заявил, что в гуманитарном треке переговоров с Украиной есть смысл

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что на гуманитарном треке российско-украинские переговоры имеют смысл.

"Мы готовы эти переговоры продолжать, сейчас на гуманитарном треке, в целом, ситуация такова, что эти переговоры имеют смысл", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информагентств.

Говоря об обмене пленными, президент РФ выразил удовлетворение текущей ситуацией.

"Мы уже 500 человек отдали, 400 - получили назад. Ну, думаю, что здесь все будет по-честному. Мы получим всех, кого мы должны получить", - сказал глава государства.