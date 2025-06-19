Путин заявил, что предложения РФ по украинскому урегулированию могут ухудшиться

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Если Украина не захочет договариваться с Россией сейчас, то предлагаемые Москвой условия могут ухудшиться, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы согласны, давайте садиться и договариваться. Мы же предлагали условия договоренности в Стамбуле в 2022 году, они были гораздо более мягкими, чем сейчас. Сейчас ситуация поменялась. Они сейчас такие, которые есть. По этим же стамбульским принципам мы готовы и дальше решать", - сказал российский лидер на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

"Не будут договариваться - ситуация, может быть, еще изменится, в худшую для них сторону. Не надо тянуть. Надо садиться и договариваться", - добавил Путин.