Число абитуриентов в российских вузах начнет сокращаться с 2032 года

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Число абитуриентов в российских университетах после 2032 года начнет постепенно, но существенно падать, это отразится на рынке труда, заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

"Демографический вызов крайне важен. До 2032 года мы еще имеем более-менее растущее количество абитуриентов наших вузов. С 2032 года начнется плавный, постепенный, но существенный спад. Для школьников это уже началось, а вузов это коснется чуть позже", - сказал Афанасьев в четверг в ходе сессии в рамках ПМЭФ-2025.

"И, соответственно, это на рынке труда тоже отразится. Поэтому вопрос о ценности каждого (абитуриента) и о качестве их подготовки уже внутри вузов будет стоять в полный рост", - добавил замминистра.

По словам главы Т-Банка Станислава Близнюка, РФ находится в демографической яме. "Если посмотреть статистику Росстата, что будет со школьниками к 2030 году - они (их численность - ИФ) уменьшаются. И то, что сейчас происходит с безработицей, это будет еще, оказывается, манной небесной. В 2030 году будет еще меньше школьников - 12-13 млн против 17-18 млн сегодня. Мы действительно находимся в некой демографической яме", - сказал он.

Близнюк добавил, что в связи с этим важно заниматься вопросами образования, так как "каждый абитуриент - это как бриллиант". "Мы должны его выцепить всей системой образования, рассказать ему все возможности, какие (профессии) бывают, где он может работать. Потом должны попытаться его огранить и как можно быстрее применить его в практику в той или иной компании", - сказал он.