Приемная кампания началась в 1,2 тыс. вузах и почти в 4 тыс. колледжах РФ

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В России стартовала приемная кампания в российские вузы, техникумы и колледжи, свыше 619 тыс. бюджетных мест доступно абитуриентам по программам высшего образования и порядка 835 тыс. - по программам среднего профессионального образования, сообщил в пятницу зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Приемная кампания начинается в более 1,2 тыс. вузах и почти в 4 тыс. колледжах нашей страны. Всего в этом учебном году доступно свыше 619 тыс. бюджетных мест по программам высшего образования и порядка 835 тыс. - по программам среднего профессионального. Важно подчеркнуть, что большинство бюджетных мест выделено на специальности, способствующие технологическому лидерству России", - цитирует вице-премьера его пресс-служба.

В свою очередь глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что большая часть бюджетных мест - более 73% - распределена региональным вузам.

"В структуре приема преобладают специальности, которые обеспечивают технологическое лидерство нашей страны. Почти 43% - это направления, связанные с инженерией, современными технологиями - 246 тыс. бюджетных мест", - сказал министр.

Он добавил, что также лидерами по объему бюджетных мест остаются такие направления, как медицина, педагогические специальности, общественные науки и другие.

В 2025 году для приема в вузы участников СВО и членов их семей определена отдельная квота в размере не менее 10% от общего объема бюджетных мест - это более 50 тыс. мест. Еще 2 тыс. мест зарезервировано в подготовительных отделениях вузов, отметили в пресс-службе.

Кроме того, учтены особенности школьного обучения в ряде приграничных территорий Белгородской, Курской и Брянской областей: выпускники этих школ по выбору смогут поступать в университеты как по ЕГЭ, так и по внутренним вступительным испытаниям вузов в форме единого собеседования.

Квота целевого приема в вузы составит более 23% от общего объема бюджетных мест, сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что готов проект изменений в федеральный закон "Об образовании в РФ" для перехода на новую модель. Масштабный переход на новую модель высшего образования начнется в 2026-2027 годах.

В стране реализуется пилотный проект по внедрению новой системы высшего образования в шести университетах. В рамках пилота студенты этих вузов получают базовое высшее образование - введен единый уровень, осуществляется подготовка полноценного специалиста в один такт, специализированное высшее образование - программы магистратуры содержат в себе дополнительные углубленные знания и разделяются на три типа - профессиональная, исследовательская и управленческая магистратура.

Приемная кампания также начинается в колледжах и техникумах федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети".

"Популярность обучения в колледжах и техникумах за последние годы выросла. 62,5% девятиклассников выбирают для продолжения обучения колледжи и техникумы. Уже три года прием в колледжи и техникумы составляет более 1,2 млн человек. (...) Для будущих первокурсников подготовлено на 51,5 тыс. бюджетных мест больше, чем в прошлом году - 834,7 тыс. мест", - сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он подчеркнул, что востребованы на рынке труда и популярны среди абитуриентов такие направления, как геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, производство и обслуживание авиационной техники, обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем, туризм и гостеприимство, информационные системы и программирование, сестринское дело, техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.