МИД РФ сообщил о начале выхода России из соглашения о ВТС с Германией

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Москва начала процедуру выхода из российско-германского соглашения о военно-техническом сотрудничестве, заявили в МИД РФ.

"Формально действующее соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Федеративной Республики Германия о военно-техническом сотрудничестве от 14 июня 1996 года в нынешних условиях утратило смысл и практическое значение, абсолютно не соответствует текущему состоянию российско-германских межгосударственных отношений, сложившемуся из-за откровенно враждебной политики властей ФРГ и всё более агрессивных милитаристских устремлений германского правительства", - говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте МИД.

На Смоленской площади отметили, что "с учётом этого российская сторона намерена выйти из данного соглашения".

"Осуществляются соответствующие внутригосударственные процедуры", - сообщили в МИД России.