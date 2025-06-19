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Песков не подтвердил информацию об ударе Израиля по ядерным объектам в Бушере

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает информацией касательно сообщений в СМИ о том, что израильские военные нанесли удары по ядерным объектам в Бушере (Иран).

"Мне ничего не известно. Это я не знаю", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса", действительна ли информация о том, что израильские военные нанесли удары по ядерным объектам в Бушере.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию, что ядерные объекты в Бушере попали под израильские удары.


Дмитрий Песков Бушер Израиль Иран
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