Песков не подтвердил информацию об ударе Израиля по ядерным объектам в Бушере

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает информацией касательно сообщений в СМИ о том, что израильские военные нанесли удары по ядерным объектам в Бушере (Иран).

"Мне ничего не известно. Это я не знаю", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса", действительна ли информация о том, что израильские военные нанесли удары по ядерным объектам в Бушере.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию, что ядерные объекты в Бушере попали под израильские удары.



