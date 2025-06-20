Поиск

Аэропорт в Волгограде возобновил работу

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Аэропорт Волгограда возобновил работу после ограничений, введенных в пятницу утром для безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"В аэропорту "Волгоград" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на пятницу в аэропорту Волгограда были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в целях безопасности. В 5:26 ограничения были сняты, однако в 7:25 были введены вновь.

В РоссииОграничения в аэропорту Волгограда привели к задержке 24 рейсовЧитать подробнее

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, задерживается прилет и вылет 20 авиарейсов. Так, на вылет задерживаются одиннадцать рейсов: пять в Москву авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа", три в Санкт-Петербург авиакомпаний "Россия" и Smartavia, два рейса Nordwind Airlines и "Икар" в Сочи. Кроме того, с вечера четверга задерживается рейс в Ереван авиакомпании "Россия", его вылет запланирован на 12:00.

На прилет задержаны девять рейсов. Из них пять из Москвы, которые выполняют "Аэрофлот", "Победа", "Россия" и S7, два из Санкт-Петербурга авиакомпаний "Россия" и Smartavia, один авиакомпании Икар из Калининграда и один из Еревана, который выполняет "Россия".

Кроме того, два рейса на прилет из Москвы в 12:40 и 13:30 и два на вылет в Москву в 12:55 и 14:30 авиакомпаний "Победа" и "Аэрофлот" отменены.

АО "Международный аэропорт Волгоград" (находится под управлением холдинга "Новапорт") располагает пассажирским аэровокзальным комплексом для внутренних и международных рейсов, грузовым терминалом, взлетно-посадочной полосой длиной 2,8 км. Пропускная способность на внутренних линиях составляет 720 человек в час, на международных - 280.

Аэропорт в 2024 году увеличил пассажиропоток на 7,1% по сравнению с показателем 2023 года - до 1,68 млн человек, обновив рекорд 2023 года, когда было обслужено 1,57 млн человек.

Волгоград Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2025

"Аэрофлот" готов обсуждать возобновление рейсов в США при договоренности властей

Приемная кампания началась в 1,2 тыс. вузах и почти в 4 тыс. колледжах РФ

Приемная кампания началась в 1,2 тыс. вузах и почти в 4 тыс. колледжах РФ
ПМЭФ-2025

"Аэрофлот" к 2033 году рассчитывает получить 200 самолетов МС-21

"Аэрофлот" к 2033 году рассчитывает получить 200 самолетов МС-21

Новак заявил, что Россия в 2025 году продолжила наращивать экспорт СПГ в Европу

В Кремле заявили о неприемлемости разговоров о свержении власти в Иране

В Кремле заявили о неприемлемости разговоров о свержении власти в Иране

Что произошло за день: четверг, 19 июня

ПМЭФ-2025

В Думе заявили, что закон о национальном мессенджере не предполагает запрета иностранных

В Думе заявили, что закон о национальном мессенджере не предполагает запрета иностранных

ОАК рассматривает возможность создания двухдвигательного Ил-96

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана254 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6583 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе426 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России82 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости391 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });