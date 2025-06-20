Аэропорт в Волгограде возобновил работу

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Аэропорт Волгограда возобновил работу после ограничений, введенных в пятницу утром для безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"В аэропорту "Волгоград" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на пятницу в аэропорту Волгограда были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в целях безопасности. В 5:26 ограничения были сняты, однако в 7:25 были введены вновь.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, задерживается прилет и вылет 20 авиарейсов. Так, на вылет задерживаются одиннадцать рейсов: пять в Москву авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа", три в Санкт-Петербург авиакомпаний "Россия" и Smartavia, два рейса Nordwind Airlines и "Икар" в Сочи. Кроме того, с вечера четверга задерживается рейс в Ереван авиакомпании "Россия", его вылет запланирован на 12:00.

На прилет задержаны девять рейсов. Из них пять из Москвы, которые выполняют "Аэрофлот", "Победа", "Россия" и S7, два из Санкт-Петербурга авиакомпаний "Россия" и Smartavia, один авиакомпании Икар из Калининграда и один из Еревана, который выполняет "Россия".

Кроме того, два рейса на прилет из Москвы в 12:40 и 13:30 и два на вылет в Москву в 12:55 и 14:30 авиакомпаний "Победа" и "Аэрофлот" отменены.

АО "Международный аэропорт Волгоград" (находится под управлением холдинга "Новапорт") располагает пассажирским аэровокзальным комплексом для внутренних и международных рейсов, грузовым терминалом, взлетно-посадочной полосой длиной 2,8 км. Пропускная способность на внутренних линиях составляет 720 человек в час, на международных - 280.

Аэропорт в 2024 году увеличил пассажиропоток на 7,1% по сравнению с показателем 2023 года - до 1,68 млн человек, обновив рекорд 2023 года, когда было обслужено 1,57 млн человек.