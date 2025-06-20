Ограничения в аэропорту Волгограда привели к задержке 24 рейсов

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Прилет и вылет 24 авиарейсов задерживается в международном аэропорту Волгограда в связи с введенными в пятницу ограничениями, следует из данных онлайн-табло авиапредприятия.

Так, на вылет задерживаются тринадцать рейсов: семь в Москву авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа", три в Санкт-Петербург авиакомпаний "Россия" и Smartavia, два рейса Nordwind Airlines и "Икар" в Сочи. Кроме того, с вечера четверга задерживается рейс в Ереван авиакомпании "Россия", его вылет запланирован на 11:30 по московскому времени.

На прилет задержаны одиннадцать рейсов. Из них семь из Москвы, которые выполняют "Аэрофлот", "Победа", "Россия" и S7, два из Санкт-Петербурга авиакомпаний "Россия" и Smartavia, один авиакомпании Икар из Калининграда и один из Еревана, который выполняет "Россия".

Как сообщалось, в ночь на пятницу в аэропорту Волгограда были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в целях безопасности. В 5:26 по московскому времени ограничения были сняты, однако в 7:25 по московскому времени были введены вновь.

АО "Международный аэропорт Волгоград " (находится под управлением холдинга "Новапорт") располагает пассажирским аэровокзальным комплексом для внутренних и международных рейсов, грузовым терминалом, взлетно-посадочной полосой длиной 2,8 км. Пропускная способность на внутренних линиях составляет 720 человек в час, на международных - 280.

Аэропорт в 2024 году увеличил пассажиропоток на 7,1% по сравнению с показателем 2023 года - до 1,68 млн человек, обновив рекорд 2023 года, когда было обслужено 1,57 млн человек.