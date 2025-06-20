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В Кремле не стали драматизировать перенос консультаций России и США

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Кремле не видят ничего страшного в том, что США отложили консультации по снятию взаимных раздражителей в отношениях между двумя странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких внятных объяснений не было, но существует очень много причин, по которым могло возникнуть желание (отложить консультации). Ничего в этом странного и страшного не усматриваем", - сказал Песков в пятницу журналистам, отвечая на вопрос о том, предоставил ли Вашингтон объяснения, по которым было решено отложить встречу.

"Надеемся, что в обозримой перспективе мы выйдем на согласование новых сроков этой встречи, потому что она нужна", - добавил представитель Кремля.

Он также рассказал о разных подходах Москвы и Вашингтона к последовательности действий при налаживании отношений и поиске украинского урегулирования.

"Среди американских дипломатов существует точка зрения, что нужно напрямую увязывать процесс разгребания этого огромного количества раздражителей и процесс украинского урегулирования. Мы же считаем, что налаживание отношений и избавление от раздражителей, наоборот, будет способствовать скорейшему урегулированию", - пояснил Песков.

Дмитрий Песков
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