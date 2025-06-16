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МИД России сообщил об отмене очередного раунда консультаций РФ-США

Встреча отменена по инициативе американской стороны, заявила Мария Захарова

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Очередной раунд российско-американских консультаций по устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях отменен по инициативе Вашингтона, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На сегодняшний день очередная встреча в рам‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ках двусторонних консультаций по устранению "раздражителей" в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД России.

"Надеемся, что взятая ими пауза не станет слишком длинной", - добавили на Смоленской площади.

Первый раунд российско-американских консультаций состоялся в конце февраля в Стамбуле.

Второй раунд также прошел в Стамбуле 10 апреля.

Российскую делегацию возглавлял посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую - заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.

МИД РФ Мария Захарова США
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