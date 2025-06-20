Путин оценил глубину буферной зоны в Сумской области в 10-12 км

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Глубина создаваемой Вооруженными силами РФ буферной зоны в Сумской области составляет от 10 до 12 км, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В Сумской области глубина (создаваемой ВС РФ буферной зоны) составляет где-то от 10 до 12 км. Восемь, десять, двенадцать километров. Дальше город Сумы. Областной центр", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"У нас нет такой задачи - забрать Сумы. Но в принципе я этого не исключаю", - добавил Путин.

Они забрались к нам в Курскую область, натворили там целую массу преступлений, причем против гражданского населения. Мы их оттуда выбили с огромными для них потерями, а теперь вынуждены создавать зоны безопасности вдоль линии границ, потому что они постоянно атакуют оттуда с помощью артиллерии, беспилотных летательных аппаратов", - сказал президент.