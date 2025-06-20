Что произошло за день: пятница, 20 июня

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ, переход аэропорта "Домодедово" Росимуществу

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент РФ заявил о потере Украиной 76 тысяч человек в Курской области. На пленарном заседании ПМЭФ он отметил, что считает русских и украинцев одним народом, "в этом смысле - вся Украина наша". По его словам, глубина буферной зоны в Сумской области составляет от 10 до 12 км. "У нас нет такой задачи - забрать Сумы. Но в принципе я этого не исключаю", - сказал Путин. Россия настаивает на признании реалий на земле, а не требует от Украины капитуляции, заявил он.

- В России нельзя допустить реализации рисков стагнации или рецессии в экономике, заявил Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025.

- Росимущество стало владельцем операционных компаний аэропорта "Домодедово". Бизнесмен Дмитрий Каменщик подал апелляционную жалобу на решение суда, по которому произошла передача активов. Президент РФ на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что передача аэропорта государству не имеет отношения к национализации или деприватизации.

- Россия и Украина провели еще один обмен военнопленными.

- За неделю вне зоны СВО поражены 562 беспилотника, заявили в Минобороны РФ.

- Армия обороны Израиля сообщила о "нейтрализации" свыше 35 складов с ракетами и компонентов инфраструктуры по их запуску в Иране. Иранская сторона заявила о серии ударов по израильской территории. МАГАТЭ зафиксировало повреждения на иранском заводе по производству тяжелой воды в Араке.

- Силуанов назвал сектора, госкомпании из которых являются претендентами на выход на IPO, - это энергетика, транспорт, финансы. Набиуллина заявила, что первичные размещения акций госкомпаний не должны проходить для галочки, необходимо повысить доверие инвесторов.