Роспотребнадзор не ожидает высоких рисков по коронавирусу в новом эпидсезоне

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Значимых мутаций и высоких рисков по коронавирусу в новом эпидсезоне не ожидается; прошедший эпидсезон прошел спокойно, сообщила в интервью "Интерфаксу" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Если говорить о прошедшем эпидсезоне, то он был стабильным, спокойным. Если говорить о коронавирусе, то он не проявлял себя так, как раньше. Все геноварианты вируса, которые представлены, они не имеют значимых отличий от того, что мы видели в предыдущие два года. Поэтому, мы уже его знаем, как популяция, мы к нему уже адаптированы. И здесь без значимых мутаций, высоких рисков мы не ждем", - сказала Попова.

Говоря о гриппе, глава Роспотребнадзора отметила, что прошлый эпидсезон был тоже достаточно стабильным, что, в частности, связано с высоким уровнем вакцинации населения, было привито 53% совокупного населения страны.