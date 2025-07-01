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Эксперт Роспотребнадзора отверг угрозу новой пандемии коронавируса

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство обнаруженных коронавирусов у летучих мышей не обладают способностью инфицировать клетки человека, поэтому они не несут никакой эпидемиологической опасности, заявил советник директора по научной работе в области природно-очаговых и новых инфекций ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Сергей Альховский.

"В последнее время найдены десятки коронавирусов летучих мышей, которые имеют разную степень эволюционной близости к вирусам, вызвавшим пандемию COVID-19 и MERS. Но далеко не все из них обладают схожим патогенным потенциалом. Подавляющее большинство вирусов летучих мышей не обладают способностью связывать рецепторы человека и инфицировать клетки человека, в связи с чем они не несут никакой эпидемиологической опасности", - сказал он журналистам, комментируя сообщения о новом виде коронавируса.

Ранее группа исследователей из Китая сообщила об открытии нового вида коронавируса, носителем которого оказалась японская летучая мышь, обнаруженная в Гонконге.

Выявленный патоген, который получил название HKU5-CoV-2, по предварительным данным, может передаваться человеку как напрямую, так и через промежуточного носителя. Заболевание способно вызывать симптомы, схожие с COVID-19, включая сильный кашель и развитие пневмонии.

Альховский отметил, что одна только способность связывать рецептор человека не позволяет говорить о патогенности вируса для человека, поскольку существуют и другие, еще не до конца понятые, факторы патогенности коронавирусов, такие как генетические, экологические и иммунологические.

"Это сообщение нельзя трактовать как обнаружение нового патогена, способного вызвать новую пандемию, но говорит о необходимости расширения списка потенциальных биологических угроз и углублении исследований этих патогенов. Такие работы интенсивно ведутся и в нашей стране", - добавил он.

Гонконг Роспотребнадзор COVID-19 коронавирус Сергей Альховский
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