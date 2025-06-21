Несколько набережных Москвы перекроют с 21 на 22 июня из-за Ночного забега

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Ряд набережных в центре столицы перекроют в ночь с 21 на 22 июня в связи с Ночным забегом.

"В ночь с 21 на 22 июня в Москве пройдет Ночной забег, в связи с чем в центре города перекроют несколько набережных. С 00:01 21 июня до завершения мероприятия на всех участках ограничений также запретят парковаться", - говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра и правительства Москвы.

Так, 21 июня с 20:00 до 23:59 нельзя будет проехать по участку Тестовской улицы от первого Красногвардейского проезда до Пресненской набережной. В это же время будут недоступны участки Пресненской набережной от Тестовской улицы до Краснопресненской набережной и Краснопресненской набережной от Пресненской набережной до Новоарбатского моста.

С 20:00 21 июня до 01:00 22 июня будет закрыто движение на съезде с проспекта Багратиона на Пресненскую набережную, а также запрещен разворот на Шелепихинскую набережную в сторону Пресненской набережной в районе Шелепихинского шоссе.

С 21:00 21 июня до 00:15 22 июня закроют проезд по Смоленской набережной от Новоарбатского моста до Бородинского моста. А с 21:00 21 июня до 00:30 22 июня ограничат движение по Ростовской набережной от Бородинского моста до первого Вражского переулка, а также по Саввинской набережной от первого Вражского переулка до Новодевичьего проезда.

С 21:00 21 июня до 01:00 22 июня нельзя будет проехать по Новодевичьей набережной от Новодевичьего проезда до Лужнецкой набережной, по улице Хамовнический Вал от Новодевичьей набережной до Лужнецкого проезда, по улице Лужники от дома 24, строения 48 до дома 9, строения 6 в Новолужнецком проезде.

Помимо этого, ограничат движение по аллее Славы от улицы Лужники до Лужнецкой набережной и по Лужнецкой набережной от Новодевичьей набережной до аллеи Славы.

Водителям советуют заранее планировать маршрут.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что из-за "Ночного забега" 21 июня с 19:45 до конца мероприятия 22 июня меняются маршруты наземного транспорта в Лужниках и на Краснопресненской набережной: c321, 116, м31, 315, с249, с263, с344.

Ранее сообщалось, что Ночной забег пройдет в Москве в ночь с 21 на 22 июня, в нем примут участие около 20 тыс. человек, которые преодолеют 10 км по столичным набережным. Забег начнется в 22:00 и продлится до тех пор, пока последний участник не пересечет финишную черту, что произойдет уже после полуночи.

Фестиваль "Две реки"

В связи с проведением фестиваля "Две реки" 21 июня будет временно закрыто движение для транспорта на участках набережных в Центральном административном округе.

В частности, движение будет закрыто 21 июня с 4:00 до 23:59 на Болотной набережной от Берсеневской набережной до Берсеневского переулка, на Берсеневской набережной от Берсеневского переулка до Болотной набережной. Кроме того, на участках перекрытия будет запрещена парковка до окончания мероприятия.