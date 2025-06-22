В Кремле отметили важность устранения первопричин украинского конфликта

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Российская сторона считает необходимым устранить первопричины украинского конфликта и не готова "перелистывать" страницу в истории этого вопроса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы должны исправить первопричины. Это относится к первопричинам", - сказал он.

В интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину Песков ответил на вопрос, почему президент РФ Владимир Путин почти всегда возвращается к теме госпереворота в Киеве, который произошел 10 лет назад.

"(Госпереворот - ИФ) - это предтеча всего. Это то, как все началось: когда прервалась легитимная последовательность руководства Украины, когда совершенно незавуалированно западные страны сначала отказались от своих обязательств", - сказал он.

А потом, напомнил Песков, сами США подтвердили, что "они там потратили 4 млрд долларов, как призналась сама Нулланд, для организации переворота".

"И, конечно, это было предтечей всей ситуации. Все, что происходило потом, - это последствия этого переворота", - отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что российская сторона и президент "не готовы ничего перелистывать" в истории этого вопроса.

Фрагмент интервью размещен в телеграм-канале журналиста.