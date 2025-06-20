Путин заявил, что РФ не добивается капитуляции Украины, а настаивает на признании реалий на земле

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Россия настаивает на признании реалий на земле, а не требует от Украины капитуляции, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле", - заявил Путин в пятницу в рамках пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Комментируя утверждение ведущего сессии о том, что позиция РФ относительно конфликта на Украине такая же, как позиция президента США Дональда Трампа по поводу необходимости капитуляции Ирана в плане его ядерной программы, Путин подчеркнул: "Это ситуация не такая же, а принципиально другая".



