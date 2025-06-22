Лев напал на владельца парка "Тайган" Олега Зубкова

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Владелец парка "Тайган" Олег Зубков пострадал в результате нападения льва во время кормления, сообщает управление СКР по Крыму и Севастополю.

"Установлено, что сегодня вечером во время кормления хищников лев напал на Олега Зубкова, причинив ему множественные травмы. Потерпевший сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание. В настоящее время он находится в реанимации", - говорится в телеграм-канале управления.

Следователи проводят проверку.

В телеграм-канале Минздрава Крыма сообщается, что Зубков доставлен в Белогорскую центральную районную больницу. Его состояние оценивается как тяжелое. В Белогорск направлены врачи службы санитарной авиации. После стабилизации состояния пострадавшего его планируют перевести в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко.