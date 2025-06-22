Поиск

Лев напал на владельца парка "Тайган" Олега Зубкова

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Владелец парка "Тайган" Олег Зубков пострадал в результате нападения льва во время кормления, сообщает управление СКР по Крыму и Севастополю.

"Установлено, что сегодня вечером во время кормления хищников лев напал на Олега Зубкова, причинив ему множественные травмы. Потерпевший сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание. В настоящее время он находится в реанимации", - говорится в телеграм-канале управления.

Следователи проводят проверку.

В телеграм-канале Минздрава Крыма сообщается, что Зубков доставлен в Белогорскую центральную районную больницу. Его состояние оценивается как тяжелое. В Белогорск направлены врачи службы санитарной авиации. После стабилизации состояния пострадавшего его планируют перевести в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко.

Крым Тайган Олег Зубков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 22 июня

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иран после атаки США: есть ли риск внутреннего раскола?

Иран после атаки США: есть ли риск внутреннего раскола?

Путин поддержал предложение о ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы

Путин поддержал предложение о ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы

Путин назвал важной обратную связь от учащихся и педагогов по учебникам истории

Самолет после взлета вынужденно вернулся в Омск по технической причине

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Глава МИД Ирана проведет переговоры в РФ в понедельник

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В МИД РФ заявили о нарушении Штатами международного права на фоне ударов по Ирану

В Кремле назвали редчайшим случаем предстоящий многодневный визит Путина в Китай осенью

Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Удар США по ядерным объектам Ирана: каков реальный результат?

Удар США по ядерным объектам Ирана: каков реальный результат?
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана325 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6593 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе427 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });