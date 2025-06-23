Что случилось этой ночью: понедельник, 23 июня

Теракт в церкви в Дамаске, визит главы МИД Ирана в Москву, нападение льва на директора парка "Тайган" в Крыму

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп сообщил, что максимальный ущерб в результате ударов США получили ядерные объекты Ирана, расположенные под землей. "В яблочко!" - написал президент в соцсети Truth Social.

- Армия обороны Израиля сообщила о новой ракетной атаке Ирана. Системы защиты работают над перехватом угрозы, говорится в телеграм-канале ЦАХАЛ.

- Не менее 20 человек погибли, свыше 50 пострадали в результате подрыва террориста-смертника в церкви в районе Дувейла (Дамаск, Сирия). Согласно данным МВД, террорист, связанный с "Исламским государством" (запрещенная в РФ террористическая организация), вошел в церковь и открыл стрельбу, а затем привел в действие взрывное устройство.

- МИД РФ подтвердил приезд министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в Москву для переговоров. Ранее сам Аракчи сообщил, что встретится с президентом РФ Владимиром Путиным 23 июня.

- В результате атаки БПЛА на промышленном предприятии в Каменском районе Ростовской области произошло возгорание, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

- В Крыму лев напал на директора парка "Тайган" Олега Зубкова во время кормления хищников. Мужчина получил тяжелые травмы и был прооперирован. Его состояние стабильно, сообщили врачи.