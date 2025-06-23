В результате атаки БПЛА на промышленном предприятии Ростовской области произошло возгорание

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Каменском районе Ростовской области горит промышленное предприятие в результате атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

"По северу Ростовской области продолжается отражение воздушной атаки. На данный момент БПЛА уничтожены в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском, Милютинском районах. В результате атаки на промышленном предприятии Каменского района произошло возгорание. На место выехали подразделения МЧС. По предварительным данным, никто из работников предприятия не пострадал. Информация уточняется", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Днем 22 июня над Ростовской областью было сбито четыре БПЛА.