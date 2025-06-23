Члены хакерской группировки, задержанные по запросу США, осуждены в РФ и отпущены на свободу

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Дзержинский районный суд Петербурга огласил приговор четырем фигурантам дела о неправомерном обороте средств платежей, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Задержанные по запросу США Андрей Бессонов, Михаил Головачук, Роман Муромский и Дмитрий Коротаев, признанные виновными в этом преступлении, а также создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ, получили по пять лет заключения в колонии общего режима. Суд зачел время их содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым - все они освобождены в зале суда, говорится в сообщении.

Кроме того, суд конфисковал у Бессонова и обратил в собственность государства два автомобиля BMW 2020 года выпуска, почти 52 млн рублей и $497 тыс.; у Коротаева - автомобиль Mercedes-Benz 2019 года выпуска.

По информации пресс-службы судов, фигуранты вину признали, но от дачи показаний отказались.

Как установлено, соучастники входили в группу, созданную не позднее октября 2015 года, для совершения преступлений, связанных с неправомерным оборотом средств платежей и разработкой программ для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации и нейтрализации средств ее защиты. Муромский и неустановленные соучастники, в частности, создавали вредоносные программы, а Головачук, Бессонов и Коротаев использовали их. С их помощью, например, похищались и обналичивались деньги со счетов иностранцев, в том числе через покупку дорогостоящих товаров в интернете.

В январе 2022 года ФСБ РФ сообщила о задержании по запросу США ряда участников группировки REvil (Ransomware Evil) в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях. В их числе были Бессонов, Головачук, Муромский, Коротаев, а также Артем Заец, Алексей Малоземов, Даниил Пузыревский и Руслан Хансвяров.

Приговор Заецу, Малоземову, Пузыревскому и Хансвярову был вынесен осенью прошлого года, они получили от 4,5 до 6 лет колонии общего режима.