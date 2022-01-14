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ФСБ по запросу США провела спецоперацию против хакеров REvil

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Участникам хакерской группы REvil, причастной к ряду атак на крупные американские компании, в России предъявлено обвинение, сейчас сообщество и его инфраструктура ликвидированы, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"ФСБ России установлен полный состав преступного сообщества REvil и причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей, осуществлено документирование противоправной деятельности", - заявили в спецслужбе.

Основанием послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денег за ее дешифровку, напомнили в ФСБ.

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По местам пребывания 14 членов хакерской группы изъяты свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тыс. долларов, 500 тысяч евро, а также компьютерная техника, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 машин премиум-класса, купленные на деньги, полученные преступным путем.

Задержанным членам преступного сообщества предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

"Представители компетентных органов США о результатах операции проинформированы", - отметили в ЦОС.

По версии ФСБ, задержанные разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денежных средств с банковских счетов иностранных граждан и их обналичивание, в том числе путем приобретения дорогостоящих товаров в интернете. В спецслужбе не раскрыли личности задержанных.

В июле 2021 года базирующаяся в США компания Kaseya подверглась масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя. Хакерская атака затронула компании, прямо или косвенно связанные с Kaseya, которая занимается удаленным контролем за программами своих клиентов: поставщиков интернет-услуг для бизнеса. Сообщалось, что кибератаку совершила хакерская группировка REvil, которой приписывают связи с РФ.

В ноябре генпрокурор США Меррик Гарланд заявил в понедельник, что россиянин Евгений Полянин, который считается одним из лидеров REvil, получил порядка $13 млн от жертв его хакерских атак с применением программ-вымогателей, но из них $6,1 млн Вашингтону удалось вернуть.

REvil ФСБ США

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