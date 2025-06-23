В Кремле ожидают на этой неделе прикидки по третьему раунду переговоров с Киевом

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Российская сторона рассчитывает, что на этой неделе появятся прикидки по дате проведения третьего раунда переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем, что на этой неделе какие-то прикидки по третьему раунду будут" - сказал Песков журналистам.

У него уточнили, может ли третий раунд состояться до начала июля.

"Сейчас трудно гадать. Какие-то даты должны появиться", - отметил он.