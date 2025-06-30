В Кремле ожидают в ближайшее время ясности по третьему раунду переговоров РФ-Украина

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают, что ясность по поводу третьего раунда переговоров между РФ и Украиной появится в ближайшее время.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время такая ясность наступит", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, есть ли в Кремле понимание, когда состоится третий раунд переговоров РФ-Украина.

Прямые переговоры РФ и Украины прошли 16 мая этого года, вторые – 2 июня. Оба раунда состоялись в Стамбуле.

