Путин подписал закон о русификации названий новостроек

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве, предполагающий русификацию названий новостроек, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее 17 июня законопроект во втором и в третьем чтениях приняла Госдума, днем позже его одобрил Совет Федерации.

В частности, с 1 марта 2026 года вводится понятие наименование объекта (группы объектов) капитального строительства или малоэтажного жилого комплекса. Согласно документу, коммерческие обозначения, индивидуализирующие объект, которые застройщик планирует использовать в рекламе, связанной с привлечением средств дольщиков, должны будут быть выполнены только на кириллице.

Норма не будет распространяться на объекты, введенные в эксплуатацию до дня вступления закона в силу.

Норма не будет применяться к случаям использования фирменных наименований, товарных знаков, знаков обслуживания, а также к другим случаям, предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, требованиями технических регламентов.