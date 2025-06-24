Поиск

Путин подписал закон о защите русского языка

Путин подписал закон о защите русского языка
Президент РФ Владимир Путин
Фото: AP/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о защите русского языка, сообщает официальный портал правовой информации.

Законом предусматривается регламентирование с 1 марта 2026 года размещения информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей.

В РоссииПутин подписал закон о русификации названий новостроекЧитать подробнее

Такая информация, согласно закону, должна быть выполнена на русском языке как государственном языке РФ, а в случаях, предусмотренных законодательством субъектов РФ, может быть выполнена также на государственных языках республик и (или) иных языках народов РФ и быть идентичной по содержанию информации, выполненной на русском языке, а также равнозначной по размещению и техническому оформлению.

Норма не будет применяться к случаям использования фирменных наименований, товарных знаков, знаков обслуживания, а также к другим случаям, предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, требованиями технических регламентов.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин подписал закон о русификации названий новостроек

Данкверт уверен, что зарубежные производители ветпрепаратов не вернут свою долю на рынке РФ

Данкверт уверен, что зарубежные производители ветпрепаратов не вернут свою долю на рынке РФ

Суд привлек Генпрокуратуру к делу о взыскании 49,5 млрд руб. с владельца "Волгонефти-212"

Суд привлек Генпрокуратуру к делу о взыскании 49,5 млрд руб. с владельца "Волгонефти-212"

Путин подписал закон о создании национального мессенджера

Путин подписал закон о создании национального мессенджера

Закон об обязательной установке RuStore на смартфоны принят Госдумой

Принят закон о штрафах до 20 тыс. рублей за несообщение в военкомат о переезде

Принят закон о штрафах до 20 тыс. рублей за несообщение в военкомат о переезде

РФ продлила до конца года запрет на экспорт риса-сырца

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В Совбезе РФ осудили и назвали неприемлемыми удары Израиля по Ирану

"Домодедово" с июля поднимет на 7% часть тарифов для российских авиакомпаний

"Домодедово" с июля поднимет на 7% часть тарифов для российских авиакомпаний

Временные ограничения введены в аэропортах Самары и Ульяновска

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана375 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6601 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ56 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });