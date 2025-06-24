Путин подписал закон о защите русского языка

Президент РФ Владимир Путин Фото: AP/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о защите русского языка, сообщает официальный портал правовой информации.

Законом предусматривается регламентирование с 1 марта 2026 года размещения информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей.

Такая информация, согласно закону, должна быть выполнена на русском языке как государственном языке РФ, а в случаях, предусмотренных законодательством субъектов РФ, может быть выполнена также на государственных языках республик и (или) иных языках народов РФ и быть идентичной по содержанию информации, выполненной на русском языке, а также равнозначной по размещению и техническому оформлению.

Норма не будет применяться к случаям использования фирменных наименований, товарных знаков, знаков обслуживания, а также к другим случаям, предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, требованиями технических регламентов.