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ФСБ сообщила о нейтрализации в Подмосковье двух граждан РФ, планировавших теракт

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о предотвращении диверсионно-террористического акта в отношении российского военнослужащего в Подмосковье.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Московской области пресечена подготовка террористического акта пособниками украинских спецслужб", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы в среду.

По данным ЦОС, вблизи подмосковного садоводческого некоммерческого товарищества были обнаружены два гражданина России, которые изымали из схрона "самодельное взрывное устройство, которое планировалось использовать для совершения диверсионно-террористического акта в отношении одного из военнослужащих в столичном регионе".

"При задержании они оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы", - заявили в ФСБ.

На месте боестолкновения обнаружены пистолеты Макарова и боеприпасы к ним, а также готовая к применению самодельная бомба и средства связи, содержащие переписку с обсуждением планируемого террористического акта.

Следственной службой УФСБ по Москве и Московской области возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

"ФСБ России в очередной раз напоминает, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp с целью вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность", - сказали в спецслужбе.

ФСБ Подмосковье
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