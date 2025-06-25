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Что произошло за день: среда, 25 июня

Генсек НАТО заявил об угрозе России странам альянса, парламент Ирана проголосовал за временную приостановку сотрудничества с МАГАТЭ, депутата Ярослава Нилова исключили из ЛДПР

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Генсек НАТО видит в России непосредственную и долгосрочную угрозу для государств альянса. На пресс-конференции в Гааге Марк Рютте пообещал поддержку Украине на пути к вступлению в альянс. Он также заявил, что помощь НАТО Украине может не ограничиться обещанными 35 млрд евро. Между тем, по данным The Daily Telegraph, итоговое заявление саммита НАТО в Гааге получилось короче обычного и не содержало критики действий России в отношении Украины.

- Президент США Дональд Трамп допустил возможность поставок Украине ракет для ЗРК Patriot, отметив: "Их очень тяжело достать, нам они нужны тоже". Он также заявил о необходимости срочно модернизировать ОПК в США и других странах НАТО на фоне ситуации на Украине.

- Все страны НАТО согласились установить планку в 5% ВВП для расходов на оборонные цели, сообщил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

- Парламент Ирана проголосовал за законопроект о временной остановке сотрудничества с МАГАТЭ. Документ теперь должен одобрить Верховный национальный совет безопасности Ирана. Как сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, ядерные объекты в стране получили серьезные повреждения из-за ударов США и Израиля. Дональд Трамп анонсировал переговоры с Ираном на следующей неделе.

- Дата нового раунда переговоров с Украиной определится после выполнения гуманитарных договоренностей по итогам раунда 2 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Задержан госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах республики.

- Депутат Госдумы Ярослав Нилов исключен из состава ЛДПР. Как сообщил председатель партии Леонид Слуцкий, с такой просьбой к нему обратились члены партии, "решение принято абсолютным большинством голосов". Он также заявил, что в случае нарушения партийной дисциплины, клеветы и порочащих партию действий человека нельзя оставлять в своих рядах.

- ФСБ сообщила о предотвращении теракта против военного в Подмосковье. Двоих россиян обнаружили недалеко от одного из СНТ при попытке достать из схрона самодельное взрывное устройство, "они оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы", заявили в службе.

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