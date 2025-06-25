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В ЛДПР заявили, что в повестке стоит вопрос об исключении Нилова из партии и фракции

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Вопрос об исключении главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова из партии и фракции ЛДПР стоит в повестке заседаний высшего совета партии и фракции, сообщила пресс-служба ЛДПР.

"Да, вопросы о его исключении стоят сегодня в заседаниях и высшего совета, и фракции", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЛДПР в среду.

В свою очередь, Нилов сказал "Интерфаксу", что процедура исключения из фракции законом и регламентом не урегулирована и "есть основания для оспаривания решения в суде".

"Я буду биться до конца. Я считаю, что правовых оснований для этого нет. Должны быть основания и нарушения именно фракционные. Одно дело – исключение из партии, другое – из фракции. Я в партии 28 лет. Это общественная организация. Если найдут члены коллегиального органа основания, это их право", - сказал Нилов.

Госдума ЛДПР Ярослав Нилов
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