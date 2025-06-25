Депутат Ярослав Нилов исключен из ЛДПР

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов исключён из состава ЛДПР, сообщил председатель партии Леонид Слуцкий по итогам заседания высшего совета.

"В мой адрес поступили обращения от депутатов, членов партии, региональных отделений ЛДПР с предложением исключить Нилова из партии. Члены нашей партии открыто и внятно выразили свою позицию. Все солидарны: человек, нарушающий партийную дисциплину, распространяющий о партии и её руководстве, об однопартийцах клевету, совершающий действия, порочащие репутацию ЛДПР, не может оставаться в наших рядах", - сказал Слуцкий журналистам в среду.

Он отметил, что "решение принято абсолютным большинством голосов, с решением президиума высшего совета партии я согласен".

Далее также должно пройти заседание фракции, на котором стоит вопрос об исключении Нилова и из состава фракции.

В свою очередь Нилов ранее сказал "Интерфаксу", что процедура исключения из фракции законом и регламентом не урегулирована и "есть основания для оспаривания решения в суде".

"Я буду биться до конца. Я считаю, что правовых оснований для этого нет. Должны быть основания и нарушения именно фракционные. Одно дело - исключение из партии, другое - из фракции. Я в партии 28 лет. Это общественная организация. Если найдут члены коллегиального органа основания, это их право", - сказал Нилов.

Таким образом, Нилов останется в Госдуме в качестве беспартийного, а в случае исключения из фракции - внефракционного депутата.