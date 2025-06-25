Задержан госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов

Фото: Telegram-канал госсекретаря Республики Дагестан Магомед-Султана Магомедова

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Государственный секретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов задержан, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах республики в среду.

В свою очередь администрация главы Дагестана в своем телеграм-канале на фоне информации о следственных действиях в отношении одного из дагестанских чиновников заявила, что работа правоохранительных структур осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством.

"Руководство республики находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами для обеспечения законности и порядка в регионе. Следственным органам оказывается всесторонняя помощь в проведении объективных расследований", - говорится в сообщении.

Ранее в правоохранительных органах агентству сообщили, что сотрудники силовых структур проводят обыски в домовладении и по адресам, связанным с государственным секретарем Дагестана Магомед-Султаном Магомедовым.