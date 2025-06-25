Ландшафтный пожар прошел по полю с неразорвавшимися боеприпасами в Забайкалье

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Природный пожар в Карымском районе Забайкальского края спровоцировал детонацию неразорвавшихся боеприпасов на бывшем арсенале, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС России.

"В населенном пункте Большая Тура на бывшей базе хранения боеприпасов произошло возгорание травы, в результате пожара произошла детонация неразминированных боеприпасов в поле. На месте работает военизированная пожарная команда", - отметил собеседник агентства.

Специализированная техника проводит опашку очага пожара. Для его тушения привлечено 25 человек, задействовано восемь единиц техники.

Взрывы боеприпасов в Карымском районе уже отмечались 11 лет назад. В апреле 2014 года произошло возгорание и взрыв боеприпасов на военных складах вблизи населенных пунктов Большая Тура и Кадахта. В результате инцидента погибли 10 человек, 11 - пострадали. После инцидента на местности могли находиться неразорвавшиеся снаряды.