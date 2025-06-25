Поиск

Ландшафтный пожар прошел по полю с неразорвавшимися боеприпасами в Забайкалье

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Природный пожар в Карымском районе Забайкальского края спровоцировал детонацию неразорвавшихся боеприпасов на бывшем арсенале, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС России.

"В населенном пункте Большая Тура на бывшей базе хранения боеприпасов произошло возгорание травы, в результате пожара произошла детонация неразминированных боеприпасов в поле. На месте работает военизированная пожарная команда", - отметил собеседник агентства.

Специализированная техника проводит опашку очага пожара. Для его тушения привлечено 25 человек, задействовано восемь единиц техники.

Взрывы боеприпасов в Карымском районе уже отмечались 11 лет назад. В апреле 2014 года произошло возгорание и взрыв боеприпасов на военных складах вблизи населенных пунктов Большая Тура и Кадахта. В результате инцидента погибли 10 человек, 11 - пострадали. После инцидента на местности могли находиться неразорвавшиеся снаряды.

Забайкалье Забайкальский край МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Задержан госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов

Задержан госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов

Песков назвал выполнение стамбульских договоренностей условием для нового раунда переговоров

Песков назвал выполнение стамбульских договоренностей условием для нового раунда переговоров

ФСБ сообщила о нейтрализации в Подмосковье двух граждан РФ, планировавших теракт

Дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре 2025 г. пройдет в 24 регионах РФ

Дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре 2025 г. пройдет в 24 регионах РФ

Ространснадзор не выявил нарушений при проверке танкерного флота "Совкомфлота"

"Интерфакс" опубликовал Национальный рейтинг университетов-2025

"Интерфакс" опубликовал Национальный рейтинг университетов-2025

ФСБ сообщила об аресте двух агентов молдавской разведки в Москве

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,7%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,7%
Военная операция на Украине

Атаку беспилотников отражают в Ростовской области, есть повреждения гражданских объектов

Что произошло за день: вторник, 24 июня

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана384 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6607 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ56 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });