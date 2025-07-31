Мишустин заявил о стабилизации ЧС с лесными пожарами в Приамурье и Забайкалье

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что чрезвычайная ситуация с лесными пожарами в Амурской области и Забайкальском крае стабилизирована, правительство выделит этим регионам, а также Красноярскому краю и Бурятии около 1,4 млрд рублей на компенсацию затрат на борьбу с огнем.

"Еще хочу отдельно сказать об одном важном вопросе, который я обсуждал с губернаторами и Амурской области, и Забайкальского края - это чрезвычайная ситуация, которая вызвана лесными пожарами. Сейчас обстановка стабилизирована, но борьба с огнём потребовала привлечение дополнительных сил специалистов, тяжёлой техники, авиации. В связи с чем увеличивались, конечно, расходы на необходимые мероприятия", - сказал Мишустин на заседании правительства.

Он сообщил, что подготовлено распоряжение о предоставлении почти 1 млрд 400 млн руб. этим регионам, а также Красноярскому краю, Бурятии. "Эти средства пойдут на компенсацию затрат при тушении пожаров", - уточнил премьер.

"Ситуацию с возгораниями и их интенсивность сложно предсказать точно. Однако я прошу - здесь руководство регионов, где такие случаи не редкость - особое внимание уделять профилактике: не должно возникать угроз здоровью людей, безопасности, и при этом надо, конечно, следить за эффективностью расходования бюджетных средств", - подчеркнул Мишустин.