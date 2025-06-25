Путин предложит провести в Петербурге в декабре неформальный саммит СНГ

К этому саммиту может быть приурочено очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на саммите ЕврАзЭС в Минске 27 июня предложит провести в конце декабря в Санкт-Петербурге традиционную неформальную встречу лидеров СНГ, к которой может быть приурочено и очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета, рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Наш президент предложит по традиции в конце декабря встретиться в Санкт-Петербурге на неформальную дружескую предновогоднюю встречу с участием всех лидеров стран СНГ", - сказал он журналистам в среду.

Ушаков заметил, что российская сторона "предложит такой вариант и посмотрит, как лидеры на это отреагируют".

"Как правило, по традиции, они собираются в самом конце декабря, и там проходит весьма полезная откровенная дискуссия по всем волнующим страны СНГ вопросам, а также возможно проведение очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета", - сказал он.