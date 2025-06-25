Поиск

Путин предложит провести в Петербурге в декабре неформальный саммит СНГ

К этому саммиту может быть приурочено очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на саммите ЕврАзЭС в Минске 27 июня предложит провести в конце декабря в Санкт-Петербурге традиционную неформальную встречу лидеров СНГ, к которой может быть приурочено и очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета, рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Наш президент предложит по традиции в конце декабря встретиться в Санкт-Петербурге на неформальную дружескую предновогоднюю встречу с участием всех лидеров стран СНГ", - сказал он журналистам в среду.

Ушаков заметил, что российская сторона "предложит такой вариант и посмотрит, как лидеры на это отреагируют".

"Как правило, по традиции, они собираются в самом конце декабря, и там проходит весьма полезная откровенная дискуссия по всем волнующим страны СНГ вопросам, а также возможно проведение очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета", - сказал он.

Владимир Путин СНГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин по видеосвязи примет участие в саммите БРИКС в Бразилии

Дума приняла закон о льготном статусе аграриев в Белгородской, Брянской и Курской областях

Россельхознадзор с 27 июня вводит новый порядок ввоза цветов и бутонов из Армении

Некоторые объекты размещения Анапы не открылись из-за снижения турпотока

Некоторые объекты размещения Анапы не открылись из-за снижения турпотока

Задержан госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов

Задержан госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов

Песков назвал выполнение стамбульских договоренностей условием для нового раунда переговоров

Песков назвал выполнение стамбульских договоренностей условием для нового раунда переговоров

ФСБ сообщила о нейтрализации в Подмосковье двух граждан РФ, планировавших теракт

Дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре 2025 г. пройдет в 24 регионах РФ

Дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре 2025 г. пройдет в 24 регионах РФ

Ространснадзор не выявил нарушений при проверке танкерного флота "Совкомфлота"

"Интерфакс" опубликовал Национальный рейтинг университетов-2025

"Интерфакс" опубликовал Национальный рейтинг университетов-2025
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана385 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6607 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ56 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });