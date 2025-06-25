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Курская АЭС включила в сеть и вывела в штатный режим энергоблок №4 после ремонта

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Курская АЭС ввела в работу энергоблок №4 после краткосрочного ремонта, сообщает в среду управление коммуникаций атомной станции.

"24 июня 2025 года энергоблок №4 Курской АЭС выведен на номинальные параметры после окончания краткосрочного ремонта", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, энергоблок №4 был отключен от сети 19 июня текущего года.

В пресс-релизе отмечается, что включение энергоблока №4 в сеть и набор мощности произведены в соответствии с требованиями технологического регламента по эксплуатации без замечаний.

В настоящее время на Курской АЭС энергоблоки №3 и №4 работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблоки №1 и №2 - в режиме эксплуатации без генерации в связи с истечением установленного срока работы.

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Курская АЭС по мощности входит в число крупнейших атомных станций страны, доля в установленной мощности всех электростанций Черноземья (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области) составляет более 50%. На станции - четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей установленной мощностью 2ГВт (за вычетом 1-го и 2-го блоков, находящихся в режиме без генерации).

Курская АЭС
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