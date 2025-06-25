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СКР возбудил против блогера Алекса Лесли дело о склонении к изнасилованию

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Блогер и тренер по соблазнению Александр Кириллов (Алекс Лесли) стал фигурантом уголовного дела о склонении к совершению изнасилования после приставаний к девушкам в Москве со стороны его последователей, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"По версии следствия, блогер склонял своих последователей совершать в отношении жительниц столицы противоправные действия сексуального характера", - говорится в сообщении, размещенном в среду в телеграм-канале СКР.

В пресс-службе УВД по ЦАО "Интерфаксу" сообщили, что несколько девушек обратились в отделы полиции с заявлениями о противоправных действиях неизвестных.

"По имеющимся данным, правонарушители, находясь в центральной части города Москвы, а именно на улицах Кузнецкий мост и Тверская, а также рядом со станцией метро "Театральная", подходили к проходящим молодым девушкам, дотрагивались, а также пытались прижаться к ним. После совершения указанных действий неизвестные граждане убегали и скрывались среди прохожих", - сказали в управлении полиции.

Правоохранительные органы разыскивают подозреваемых.

СКР Алекс Лесли
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