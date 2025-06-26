Лауреатов "Золотой Маски" огласят в казанском театре имени Галиасгара Камала

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Церемония вручения российской национальной театральной премии "Золотая Маска" 26 июня впервые в истории пройдет в Казани в новом здании Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала.

Лауреаты 31-й премии будут объявлены в новом здании театра, открытие которого состоялось в январе 2025 года.

С этого года, согласно решению секретариата Союза театральных деятелей РФ, в рамках церемонии будет вручаться специальная премия "Золотая Маска" - "Маэстро". Право выдвижения кандидатов на соискание и окончательное решение о присуждении премии "Маэстро" принадлежит сопредседателю СТД РФ, главе Большого и Мариинского театров, дирижёру Валерию Гергиеву.

На награду в категории "Лучший спектакль. Драматический театр. Большая форма" претендуют постановки "Горе от ума" Национального драматического театра им. Б.Басангова (Элиста), "Гроза" Русского драматического театра в Стерлитамаке, "Папа" Русского драматического театра Удмуртии, "Соборяне" Русского концертного агентства (Москва), "Халхин Гол. Тангариг" Бурятского театра драмы им. Хоца Намсараева и "Чёрные доски" Владимирского областного драматического театра.

Лучшим драматическим спектаклем малой формы может стать постановка "Божественная комедия. Вариации" Московского театра Мастерская П.Н.Фоменко, "Господа Головлёвы" Лысьвенского театра драмы им. А.А.Савина, "Любой ценой" Свердловского театра драмы, "Пастух и Пастушка" Минусинского драматического театра или "Фотография, на которой меня нет" Театра юного зрителя Республики Саха (Якутия).

Претендентами на награду в категории "Лучшая работа режиссера" в драматическом театре стали Полина Агуреева за постановку "Соборяне", Дмитрий Акимов за постановку "Господа Головлёвы", Владимир Кузнецов за работу "Чёрные доски", Олег Сологубов за спектакль "Папа" и Юрий Титов за постановку "Божественная комедия. Вариации".

В категории "Лучший спектакль. Опера" на Маску претендуют постановки "В ночь лунного затмения" (Башкирский театр оперы и балета, Уфа), "Любовь к трём апельсинам" (Астраханский театр оперы и балета, Астрахань), "Мадам Баттерфляй" (Музыкальный театр "Геликон-опера", Москва), "Манон" (Музыкальный театр им. Ф.И.Шаляпина, Санкт-Петербург), "Не только любовь" (Музыкальный театр им. К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко, Москва) и "Похождения повесы" (Пермский театр оперы и балета им. П.И.Чайковского).

Лучшим спектаклем в категории "Балет" могут стать "Концертные танцы" Ростовского музыкального театра, "Рахманинов. Симфония длинною в жизнь" Башкирского театра оперы и балета, "Сияющий камень" театра Саха Опера Балет и "598 тактов" Санкт-Петербургского театра балета им. Леонида Якобсона.

На награду в номинации "Лучший спектакль. Оперетта/Мюзикл" претендуют постановки "Айсвилль" ("Театр на Садовой", Санкт-Петербург), "Баядера" (Свердловский театр музыкальной комедии, Екатеринбург), "Восемь женщин" (Красноярский музыкальный театр, Красноярск), "Есенин" (Ростовский музыкальный театр, Ростов-на-Дону) и "Яга" (Орловский театр для детей и молодежи "Свободное пространство", Орёл).

При этом номинанты в категориях "Лучшая работа дирижёра. Оперетта/мюзикл", "Лучшая мужская роль. Оперетта/мюзикл" и "Лучшая работа дирижёра. Балет" не были определены.

Всего на соискание Премии в конкурсном цикле, который проходит в период с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года в шести самостоятельных конкурсах (драматический театр, опера, оперетта/мюзикл, балет театр кукол, эксперимент) поступило 734 заявки из 472 театров (74 - Москва (16%); 38 - Санкт-Петербург (8%); 360 - другие города России (76%). Прошли модерацию и были допущены к участию 567 заявок.

Премия "Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). В конце августа 2023 года СТД принял решение о создании своей премии и фестиваля "Золотая Маска", выйдя из состава участников существующей организации. Президентом национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска" стал Владимир Машков.

В декабре 2024 года было утверждено новое положение о Российской Национальной театральной Премии "Золотая Маска", которое начало действовать с 1 февраля 2025 года. Теперь лауреатом премии становится спектакль, частные номинации исключены.